Квадроберы "захватили" магазин в столичном ТРЦ (видео курьеза)

Представители движения выдвигали свои требования

В столичном торгово-развлекательном центре River Mall заметили группу квадроберов. Они ползали по одному из магазинов на четвереньках и высказывали свое требование.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов. Отмечается, что курьезный инцидент случился в магазине Zara

"ТЦ River Mall они захватили кассу в магазине Zara с требованием оборудовать для них примерочную кабинку", — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что шесть подростков в масках животных на лицах и шариками в руках ползали возле кассовой зоны произнося странные звуки.

В свою очередь сотрудника магазина предупредила их, что им нельзя заходить в ту зону. Девушка также пригрозила им вызовом охранника. Однако и эти слова на квадроберов не подействовали.

Справка: Квадроберы — это люди, а чаще подростки, подражающие поведению животных. Так называемая квадробика – это вид спорта, возникший в Японии. Во время соревнований участники передвигаются на четвереньки как животные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Харькове на рождественском фестивале выступят квадроберы и хобихорсеры.