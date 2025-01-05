Зеленский эмоционально рассказал, почему провалился Будапештский меморандум

Президент не подбирал слова

Чтобы прекратить войну в Украине должны быть надежные гарантии безопасности не только "на бумаге", как это в свое время было с Будапештским меморандумом. Потому что когда в 2014 году Россия оккупировала часть Донбасса и Крым, гарантам этого меморандума было безразлично на Украину.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Он достаточно эмоционально высказался об этом соглашении.

"В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три главных гаранта безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины — США, Россия, Британия. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств… Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения"… Это же крупнейшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму… После того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина отправила три раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности, всем членам Будапештского меморандума. Что написано в меморандуме? Консультации, Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. И все должны быть на консультациях, все должны приехать, должны встретиться срочно — Америка, Великобритания, Россия, Франция, Китай", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что никто не приехал и не ответил на письма. А также не было проведено консультаций.

"Почему? Да пох*ру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было пох*ру, так и всем другим гарантерам было пох*ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности".

Зеленский отметил, что говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом о Будапештском меморандуме, и "мы еще не закончили этот разговор, мы его продолжим".

Президент также рассказал, что в феврале 2022 года, когда уже началась полномасштабная война, также были отправлены письма на консультации, и на них "никто не ответил".

"Вопрос простой — можно этому доверять? Нет. Какая бы страна из этих 5 не сидела за столом переговоров, просто бумажке, что "поверьте, мы вас спасем", — сказал Зеленский.

Он также назвал историю с гарантиями безопасности для Украины "поездом с макулатурой", вторым вагоном которого были Минские договоренности.

Будапештский меморандум – что известно

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Он содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Однако в 2014 году Россия, которая была одним из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, пренебрегла этим документом и международным правом и начала гибридную войну, а в 2022 году уже полномасштабное вторжение.

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