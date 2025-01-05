Зеленський емоційно розповів, чому провалився Будапештський меморандум

Президент не підбирав слів

Аби припинити війну в Україні повинні бути надійні гарантії безпеки не лише "на папері", як це свого часу було із Будапештським меморандумом. Бо коли у 2014 році Росія окупувала частину Донбасу і Крим, гарантерам цього меморандуму було байдуже на Україну.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Він досить емоційно висловився про цю угоду.

"В Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України. Спочатку три найголовніші гарантери безпеки для України, три стратегічні друзі і партнери України – США, Росія, Британія. Франція і Китай доєдналися. Було 5 держав… Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано "запевнення"… Це ж найбільші держави, це ядерна п’ятірка. Зараз треба було б знайти всіх цих людей, хто все це придумав, і просто посадити їх в тюрму… Після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила три рази впродовж кількох років листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму. Що написано в меморандумі? Консультації, Україна проводить консультації, якщо порушено її територіальну цілісність. І всі повинні бути на консультаціях, всі повинні приїхати, повинні зустрітися терміново – Америка, Британія, Росія, Франція, Китай", – наголосив президент.

Зеленський додав, що ніхто не приїхав і не відповів на листи. А також не було проведено консультацій.

"Чому? Та пох*ру . Це ж зрозуміло російською? От як російською було пох*ру , так і всім іншим гарантерам було пох*ру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки".

Зеленський зазначив, що говорив із обраним президентом США Дональдом Трампом про Будапештський меморандум, і "ми ще не закінчили цю розмову, ми її продовжимо".

Президент також розповів, що в лютому 2022 року, коли вже почалася повномасштабна війна, також були відправлені листи на консультації, і на них "ніхто не відповів".

"Питання просте – можна цьому довіряти? Ні. Яка б країна з цих 5 не сиділа за столом перемовин, просто папірцю, що "повірте, ми вас врятуємо", – сказав Зеленський.

Він також назвав історію з гарантіями безпеки для України "потягом з макулатурою", другим вагоном якого були Мінські домовленості.

Будапештський меморандум — що відомо

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього Україна, США, Росія і Великобританія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Однак у 2014 році Росія, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала гібридну війну, а у 2022 році вже повномасштабне вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лукашенко вибачався і просив Зеленського нанести удар по важливому обʼєкту в Білорусі.