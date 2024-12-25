Кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации с 1 января

Не подлежат призыву не только по состоянию здоровья

Военное положение и общая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.

"Телеграф" рассказывает, кого не мобилизуют в этом году.

По украинскому законодательству отсрочку могут получить:

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВЛК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также не могут мобилизовать мужчин при некоторых семейных обстоятельствах, а именно:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Оформить отсрочку от мобилизации могут:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Следует отметить, что Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке от мобилизации находившимся в плену гражданским мужчинам.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли оформить отсрочку от мобилизации после кибератаки на реестры Минюста. В некоторых случаях следует обращаться в ТЦК.