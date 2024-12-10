На могиле поэтессы есть странные барельефы

Анна Ахматова — известная российская поэтесса украинского происхождения. Хотя женщина родилась в Одессе, большинство жизни она работала в стране-агрессора. Актриса скончалась в 1966 году от инфаркта. Ей было 76 лет.

"Телеграф" выяснил, где похоронили поэтессу, и как выглядит ее могила.

Что говорила Ахматова об Украине

По преданию, поэтесса не любила Украину. На вопрос, нравится ли ей творчество Тараса Григорьевича Шевченко, Ахматова ответила отрицательно. Она отмечала, что имела сложную жизнь в Киеве. К тому же она пренебрежительно относилась к украинскому языку. Об этом говорится в "Записках об Анне Ахматовой" поэтессы Лидии Чуковской, изданных в 1939 году.

"Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык… "Мама", "ходимо", – она поморщилась, – не люблю", – ответила женщина.

Несмотря на такие заявления об Украине, в честь Ахматовой до сих пор названа одна из улиц Киева в Дарницком районе. В 2023 и 2024 году киевляне даже создали две петиции по переименованию улицы Ахматовой.

Одни предлагали заменить ее, назвав в честь командира спецподразделения "Вовки Да Вінчі" Дмитрия Коцюбайла, отдавшего жизнь за Украину под Бахмутом. А другие давали идею назвать улицу в память о 22-летнем лейтенанте Владимире Полякове, погибшем в Донецкой области.

Могила Ахматовой

Поэтесса скончалась от 4-го инфаркта в возрасте 76 лет. Ее не стало в подмосковном санатории в Домодедово.

Поэтессу похоронили на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее могила расположена на центральной аллее кладбища. Памятника Ахматовой нет, однако установлен черный высокий крест со странными барельефами. Также есть небольшая надгробная плита, выполненная из гранита.

Могила Ахматовой окружена небольшой стеной. Она воссоздает тюрьму, куда поэтесса приходила, чтобы встретиться со своим сыном.

На стене можно увидеть барельеф в виде головы поэтессы на квадратном камне и его фотографию. Кроме этого, у могилы расположена лавка и маленькая будка, вероятно, для птиц. Поклонники периодически приносят на могилу поэтессы живые цветы.

Местные рассказывали, что неподалеку от могилы поэтессы вырубали лес, из-за чего возникла яма. Как следствие, камни начали туда "сползать", а также части мемориала начали получать дефекты. Однако некому решать эту проблему.

Также у могилы Ахматовой устанавливали биотуалеты и беседку, но вскоре их перенесли в другое место из-за критики почитателей поэтессы.

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