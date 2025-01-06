Навіть Трамп знає. Макрон похмуро висловився щодо закінчення війни в Україні

Він також попередив про виклики перед Європою

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що українська влада повинна вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Водночас, за його словами, такі розмови може вести тільки Україна.

Про це французький президент заявив під час щорічної зустрічі французьких послів, пише BFMTV. Макрон наголосив, що довіра до Заходу буде підірвана, якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від війни в Україні.

"Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів, в той час, як європейці повинні будуть побудувати гарантії безпеки для України, що буде їх першочерговим обов'язком", — заявив він.

Крім того, президент Франції вважає, що "швидкого і легкого рішення по Україні не буде". За його словами, новий президент США Дональд Трамп сам знає, що "Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на переговори з Росією про припинення війни, поки агресор не заплатить за все. За його словами, навіть прихід до влади у США Дональда Трампа не змінить цю позицію.