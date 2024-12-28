Сможет ли Украина отстоять свою Независимость за столом переговоров с РФ. Историк объяснил на примере

Это государство потеряло определенную часть территорий, но стало частью СССР

Вопрос территориальных уступок Украины и того, действительно ли наше государство сможет выйти из войны победителем волнует общество и сегодня. Однако в истории есть примеры государств, которые не уступили даже СССР.

Об этом рассказал "Телеграфу" историк Сергей Махуна в материале "Как территориальные уступки агрессору привели к окончательной потере независимости: история Чехословацкого кризиса 1938-1939 годов ".

По его словам, история знает пример Чехословакии, для которой капитуляция закончилась фактическим распадом государства, однако противоположностью этого является Финляндия, которая по населению уступала Советскому Союзу в 55 (!) раз, но достойно выдержала Зимнюю войну 1939-1940 годов. Кстати, эту войну развязал напавший на нее "миролюбивый сосед". Тогда войну СССР официально не объявил, это была очередная операция.

"Несмотря на поразительное преимущество буквально во всем, советские войска лишь через 3,5 месяца преуспели, преодолев наконец "Линию Маннергейма". Но ужасные потери (превышавшие финские минимум в шесть раз) и окончательно испорченный имидж в мире заставили Иосифа Сталина пойти на подписание мирного договора", — говорит историк.

По этому договору Финляндия потеряла 10% территорий, у нее был свой бескомпромиссный лидер Карл Густав Маннергейма. И ей удалось сохранить независимость и не стать "советской" республикой.

Для справки

С утра 13 марта 1940 года был подписан советско-финский мирный договор. Однако на фронте не все стихло. Под Выборгом шли бои, и, несмотря на подписанный мир, финская армия еще не собиралась прекращать сопротивление.

В ночь на 13 марта войска 7-й советской армии приступили к генеральному штурму Выборга. Но когда советскому командованию стало ясно, что легкого штурма не получится, они открыли по городу ураганный артиллерийский огонь. Такого мощного обстрела финны не выдержали и начали покидать город. К 12 часам руины города заняла Красная армия.

Ранее "Телеграф" писал, как Украина защищала Европу. Историк уже рассказал о Проскуровской операции в 1919 году.