Разговоры о переговорах сейчас — иллюзия

Украина не пойдет на переговоры с Россией о прекращении войны, пока агрессор не заплатит за все. Даже приход к власти в США Дональда Трампа не изменит эту позицию.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет BBC. По его словам, сейчас много разговоров о переговорах, но это иллюзия.

"Никаких переговоров не может быть, пока Россия не заплатила достаточную цену за развязывание войны", — подчеркнул Подоляк.

По мнению советника главы ОП, Россия должна понять, что как только она начнет агрессию, она получит значительное количество ответных ударов. А за свою агрессию Кремль должен заплатить.

В материале BBC говорится об огромных потерях с 2022 года, а именно, погиб почти миллион человек. К тому же, Киев вполне может проиграть, потеряв поддержку партнеров.

"Какая может быть альтернатива? Альтернативы сегодня нет", – говорит Подоляк.

Он добавляет, что "бумажки", например Будапештский меморандум 1994 года (о постсоветских границах Украины) или Минские соглашения 2014-15 годов (имевшие целью положить конец войне на Донбассе), ничего не стоят без дополнительной угрозы военного сдерживания. То есть Украина в очередной раз подчеркивает, что нужны гарантии безопасности во время заключения мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия хочет закончить войну в 2025 году к особой дате.