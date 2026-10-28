"Дышать нечем, горло дерет": Киев накрыл химический туман (видео)

Датчик после тревожных показаний был деактивирован

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В среду, 28 октября, смог окутал микрорайон Южная Борщаговка в Киеве. Жители жалуются на першение в горле и кашель и винят во всем асфальтовый завод.

Обстановку на месте описывает корреспондент "Телеграфа". По его словам, из-за резкого запаха асфальта находиться на улице дольше нескольких минут невыносимо.

Восточный ветер несет смог в сторону Окружной и Софиевской Борщаговки, ухудшая экологическую ситуацию и за пределами микрорайона. Из-за сизого химического тумана видимость снизилась.

Едкий смог с асфальтового завода ухудшил видимость в жилом районе Киева

Жилые дома оказались в зоне загрязнения воздуха едким смогом

На карте мониторинга качества воздуха в этом районе была видна бордовая отметка со значением 452. Датчик показывал опасный уровень загрязнения.

Датчик на карте качества воздуха показал опасный уровень загрязнения

Позже датчик деактивировали. На второй карте SaveEcoBot он уже не передает данные.

С карты исчезла отметка со значением 452

Вопрос о соседстве асфальтобетонного производства с жилыми домами поднимали и раньше. В начале октября 2024 года на сайте Киевсовета появилась петиция с требованием вынести асфальтобетонный завод на Южной Борщаговке за пределы города.

Как сообщал "Телеграф", РФ снова атаковала Южный мост в Киеве. Повреждены дорожное покрытие и конструкции переправы.