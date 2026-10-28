Укр

"Дышать нечем, горло дерет": Киев накрыл химический туман (видео)

Автор
Михаил Корнилов ,
Дата публикации
Читати українською
Киевляне жалуются на невыносимый запах асфальта Новость обновлена 28 октября 2026, 14:58
Киевляне жалуются на невыносимый запах асфальта. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Датчик после тревожных показаний был деактивирован

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В среду, 28 октября, смог окутал микрорайон Южная Борщаговка в Киеве. Жители жалуются на першение в горле и кашель и винят во всем асфальтовый завод.

Обстановку на месте описывает корреспондент "Телеграфа". По его словам, из-за резкого запаха асфальта находиться на улице дольше нескольких минут невыносимо.

Восточный ветер несет смог в сторону Окружной и Софиевской Борщаговки, ухудшая экологическую ситуацию и за пределами микрорайона. Из-за сизого химического тумана видимость снизилась.

Городская улица с автомобилями, деревьями и многоэтажными домами в дымке
Едкий смог с асфальтового завода ухудшил видимость в жилом районе Киева
Многоэтажные жилые дома, припаркованные автомобили и остановка общественного транспорта
Жилые дома оказались в зоне загрязнения воздуха едким смогом

На карте мониторинга качества воздуха в этом районе была видна бордовая отметка со значением 452. Датчик показывал опасный уровень загрязнения.

Карта Киева с цветными показателями качества воздуха и бордовой отметкой 452 на правом берегу
Датчик на карте качества воздуха показал опасный уровень загрязнения

Позже датчик деактивировали. На второй карте SaveEcoBot он уже не передает данные.

Карта SaveEcoBot с зелеными, желтыми и серыми отметками датчиков без прежнего бордового показателя 452
С карты исчезла отметка со значением 452

Вопрос о соседстве асфальтобетонного производства с жилыми домами поднимали и раньше. В начале октября 2024 года на сайте Киевсовета появилась петиция с требованием вынести асфальтобетонный завод на Южной Борщаговке за пределы города.

Как сообщал "Телеграф", РФ снова атаковала Южный мост в Киеве. Повреждены дорожное покрытие и конструкции переправы.

Теги:
#Киев #Смог #Асфальтовый завод