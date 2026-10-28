"Дышать нечем, горло дерет": Киев накрыл химический туман (видео)
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Датчик после тревожных показаний был деактивирован
В среду, 28 октября, смог окутал микрорайон Южная Борщаговка в Киеве. Жители жалуются на першение в горле и кашель и винят во всем асфальтовый завод.
Обстановку на месте описывает корреспондент "Телеграфа". По его словам, из-за резкого запаха асфальта находиться на улице дольше нескольких минут невыносимо.
Восточный ветер несет смог в сторону Окружной и Софиевской Борщаговки, ухудшая экологическую ситуацию и за пределами микрорайона. Из-за сизого химического тумана видимость снизилась.
На карте мониторинга качества воздуха в этом районе была видна бордовая отметка со значением 452. Датчик показывал опасный уровень загрязнения.
Позже датчик деактивировали. На второй карте SaveEcoBot он уже не передает данные.
Вопрос о соседстве асфальтобетонного производства с жилыми домами поднимали и раньше. В начале октября 2024 года на сайте Киевсовета появилась петиция с требованием вынести асфальтобетонный завод на Южной Борщаговке за пределы города.
Как сообщал "Телеграф", РФ снова атаковала Южный мост в Киеве. Повреждены дорожное покрытие и конструкции переправы.