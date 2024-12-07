Россияне продвинулись в Торецке и на Покровском направлении (карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 1018-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 6 декабря, до 22:00, на фронте произошло 163 боевых столкновения. Россияне имели продвижение в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленовки и в Торецке. Изменения линии фронта отражены на карте.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 6 декабря, больше всего российских атак было на Покровском направлении. За неполные сутки враг совершил 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшую активность россияне проявляли в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого.

"Потери противника за сегодня (6 декабря — ред.) на направлении составили 107 военных убитыми и 172 ранеными, украинские защитники уничтожили БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенну управления БпЛА и мотоцикл захватчиков", — проинформировали в Генштабе.

Также оккупанты интенсивно атаковали на Кураховском направлении. На момент публикации сводки они устроили 35 атак. Бои шли в районах Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дачного и Дальнего.

На Времевском направлении россияне 20 раз штурмовали передний край нашей обороны. Они атаковали около Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

Как сообщал "Телеграф", по мнению экспертов, россияне готовят масштабное наступление на Херсон. Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, есть ли у них силы форсировать Днепр.