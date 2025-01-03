Стала известна дата очередного "Рамштайна"

Предыдущая встреча состоялась в начале сентября

Вскоре состоится очередная встреча контактной группы по вопросам вооружения для Украины в формате "Рамштайн". Она запланирована на 9 января.

Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе авиабазы "Рамштайн" в Германии. Там проходят заседания контактной группы по Украине.

В пресс-службе добавили, что 25-ю контактную группу по вопросам обороны Украины 9 января возглавит министр обороны США Ллойд Остин. Он пригласил на нее министров обороны многих стран мира и военных чиновников, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в противостоянии агрессии России.

Напомним, впервые встреча "Рамштайна" состоялась в апреле 2022 года. Тогда по приглашению Ллойда Остина там собрались руководители министерств обороны из более чем 40 стран. Консультации превратились в постоянный формат участников антипутинской коалиции, которая имеет официальное название Контактная группа по обороне Украины. В рамках Контактной группы со временем сформировались коалиции возможностей по разным направлениям обеспечения ВСУ техникой и боеприпасами. Предыдущая, 24 встреча в формате "Рамштайн" состоялась 6 сентября.

Следующая должна была пройти 12 октября 2024 года. Планировалось, что ее возглавит президент США Джо Байден. Ожидалось участие лидеров государств, министров обороны и иностранных дел. Каждая из делегаций должна была представить конкретные предложения, что и когда их страна может передать Украине для достижения преимущества на поле боя. Однако тогда заседание не состоялось, так как на американский штат Флорида надвигался разрушительный ураган "Милтон", который унес жизни 35 человек и нанес ущерб более чем 85 миллиардам долларов. Стихийное бедствие накрыло Штаты всего через десять дней после урагана "Гелен", убившего более 200 американцев. Ожидаемо Байден отменил свой визит в Германию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с Рамштайном после прихода к власти в США новоизбранного президента Дональда Трампа и кто заменит США в поддержке Украины. После прихода к власти команды Дональда Трампа судьба этого формата достаточно туманна.