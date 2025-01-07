Спецпредставитель Трампа отложил визит в Украину. Когда он может приехать

Кроме Киева он должен был посетить Париж и Рим

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России, посетит Киев только после его инаугурации. Ранее его визит планировался на начало января, однако был отложен.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники. Четыре собеседника издания подтвердили, что Келлог отложил свою ознакомительную поездку в Украину и другие страны Европы на время после того, когда Трамп официально получит власть (20 января).

Отмечается, что отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа в Украине и России, запланировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами. Также он должен был встретиться с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

"Но поездка, ставшая первым случаем, когда новые должностные лица администрации Трампа были отправлены в Киев после выборов 5 ноября, была отложена", — заявили источники издания.

Причины отсрочки визита неизвестны. Ожидается, что Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата предстоящей поездки еще не определена.

Напомним, о визите Келлога в Украину и нескольких других европейских столиц Reuters сообщил в середине декабря. Отмечалось, что встречи должны быть сосредоточены на "установке фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах. Издание также писало, что планируемая поездка иллюстрирует срочность, которую новоизбранный президент США придает прекращению войны в Украине.

Как сообщал "Телеграф", Кит Келлог в декабре заявил, что Дональд Трамп имеет возможности достичь завершения войны в Украине. По его словам, Киев и Москва готовы начать диалог по окончанию конфликта.