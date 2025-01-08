Чи вплине прихід Трампа до влади на інтенсивність війни в Україні? Пояснює офіцер ЗСУ

Не варто очікувати різких змін, вважає генерал-лейтенант

Після інавгурації Трампа на посаді президента США ситуація на фронті зміниться. Такі думки неодноразово висловлювали експерти та навіть сама команда майбутнього очільника американської держави.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, зазначає, що Росія коригуватиме свої дії залежно від позиції нової американської адміністрації щодо України. Проте різких змін очікувати не варто. Про це він заявив в інтерв’ю OBOZ.UA.

Романенко зазначив, що команда Трампа вже отримала перший дипломатичний "ляпас" — Путін відхилив їхній план щодо завершення війни. Водночас оточення майбутнього президента США починає усвідомлювати, що з Росією ефективна лише силова політика — через військову підтримку України та жорсткий політико-економічний тиск за прикладом адміністрації Рейгана.

Особливу увагу експерт звернув на зустріч формату "Рамштайн" — останню під керівництвом адміністрації Байдена. Цей захід покаже готовність європейських партнерів перебрати ініціативу у координації допомоги Україні. Зокрема, президент Франції Макрон та британський прем'єр-міністр демонструють рішучу позицію у цьому питанні.

Попри передвиборчі обіцянки Трампа вирішити конфлікт за добу після виборів, його команда тепер говорить про термін після офіційного вступу на посаду. Проте швидких змін очікувати не варто, наголосив Романенко.

Експерт також відзначив послаблення російських позицій на Близькому Сході та зменшення військово-морського потенціалу у Чорному й Середземному морях. Це створює додаткові можливості для тиску на Росію.

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп виступив проти України в НАТО. Ця заява викликала широке обговорення в українському сегменті мережі.