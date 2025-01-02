Стиральная машина разрушила квартиру? В Одессе из-за пожара пострадал ребенок (фото)
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Причины инцидента выясняются
В четверг, 2 января, в Хаджибейском районе Одессы в пятиэтажном жилом доме по улице Ивана и Юрия Лип произошел пожар. В квартире на 3 этаже загорелась стиральная машина.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области. Во время проведения разведки спасатели установили, что также была разрушена межкомнатная перегородка и повреждены стены в двух квартирах, расположенных рядом.
В ГСЧС отметили, что в результате инцидента пострадал мальчик 2013 года рождения. Ребенок был передан работникам медицинской помощи. Также на месте работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям.
Стоит отметить, что в местных Телеграм-каналах пишут, что в этой квартире якобы произошел взрыв. Однако в ГСЧС не называют причину инцидента. Там подчеркнули, что опытно-испытательная лаборатория должна установить причины чрезвычайного происшествия.
Напомним, в Одессе возле киностудии был демонтирован памятник советскому актеру Владимиру Высоцкому. Такое решение приняли власти города.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе разразился языковой скандал. Украинцев возмутила позиция двух местных жительниц.