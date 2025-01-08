Лидеры Франции и Британии встретятся перед инаугурацией Трампа: будут говорить об Украине — Politico

Встреча состоится уже в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. На встрече будет обсуждаться вопрос Украины.

Как сообщает издание Politico, встреча состоится 9 января, после того, как президент Франции обвинил Илона Маска во вмешательстве в европейские выборы на стороне ультраправых сил.

Кроме Украины, политики обсудят темы искусственного интеллекта, экономического роста и легальной миграции.

В то же время Илон Маск также активизировал нападки на британского премьера и его правительство.

Кир Стармер является премьер-министром Великобритании с 5 июля 2024 года — он сменил на этом посту Риши Сунака. Также он является лидером Лейбористской партии с 2020 года, а до этого занимал должность лидера парламентской оппозиции в Великобритании (2020—2024).

Издание отмечает, что Макрон и Стармер активно поддерживали украинское сопротивление российской агрессии с 2022 года — также они подчеркивали необходимость продолжения поддержки после победы Трампа.

Как рассказывал "Телеграф", Кит Келлог, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России, посетит Киев в начале января. Также он посетит несколько других европейских столиц.