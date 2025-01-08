Журналист, блогер и бывший нардеп Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" объяснил, как смена власти в США повлияет на мир

В скором времени в издательстве Аннеты Антоненко выйдет украинский перевод романа известного американского писателя Филиппа Рота (имеющего украинское происхождение, кстати) "Заговор против Америки". Эта книга, в свое время наделавшая много шума и ставшая бестселлером, написана в жанре "еслибылогии". Фабула такова: летчик Чарльз Линдберг, исповедовавший откровенно фашистские взгляды, якобы победил Рузвельта в 1940 году, и США пошли по тому пути, по которому уже шла гитлеровская Германия.

Эта антиутопия реализуется в Соединенных Штатах прямо сейчас, сегодня. Уже не в романе, а по сути. И вместо молодого и харизматичного Линдберга, тоже харизматичный, но далеко не молодой Дональд Трамп.

Мир до последнего момента надеялся, что новоизбранный президент США каким-то хитрым, и только ему известный способ наведет порядок в турбулентном мире. Закончит войну в Украине за один день, помирит Израиль с арабами, снимет напряжение в отношениях с Китаем и спасет мировой океан от загрязнения.

Но Трамп избрал себе другую роль. Он сознательно играет сумасшедшего, "безбашенного" парня, который вознамерился крутить целым миром, как цыган солнцем.

За одну только неделю Трамп "анексировал" Канаду, отобрал у Панамы Панамский канал, пообещал сделать Гренландию снова великой, испугал Данию войной и отложил обещанный мир в Украине минимум на полгода. Трамп выглядит сегодня, как некий "антигорбачев" образца 1985 года. Но "перестройка" по-американски носит потенциально более апокалиптический характер.

Со стороны у Трампа постоянно вьется, как шакал Табаки у Шерхана из киплинговской "Книги джунглей", Илон Маск, которого уже за глаза называют теневым вице-президентом США.

Илон Маск в своей социальной сети "Х" систематически терроризирует правительство Великобритании, обещает освободить английский народ от тирании лейбористов, и нецензурно общается с пока действующим премьером Канады Джастином Трюдо.

Европа со своей стороны, устами Эмманюэля Макрона и немецкого правительства, пообещала защищаться от угроз новоизбранного президента США и не допустить никакого изменения границ ЕС.

Вот тебе и на! Вместо обещанной стабильности мир в считанные дни оказался на грани тотального, всепоглощающего хаоса. Люди в Европе откровенно напуганы, да и в самих США, как рассказывают знакомые, посполитые американцы понемногу собирают "тревожные сумки" и думают, куда бы его свалить подальше от этого абсурда.

На этом фоне только украинцы, у которых уже выросло три поколения кошек под российскими ракетами и иранскими шахедами, сохраняют седой покой, и просто смотрят, что это дальше будет.

Эксперты, аналитики и обозреватели разделились на два, примерно равных, лагеря. Первые считают, что Трамп сознательно выбрал такое эпатажное поведение, чтобы показать товарищам Си и Путину, что он не менее бесноватый, чем они, а потому с ним лучше не связываться. Мол, Трамп талантливый бизнесмен, тонкий психолог, и вся эта хитроумная игра закончится, как только он примет присягу президента Соединенных Штатов, которая состоится уже 20 января. Начнётся эра жесткого прагматизма и реальной политики.

Другие считают, что Трамп такой и есть, по гороскопу и с рождения, а потому эта авантюрно-провокационная волна будет только нарастать, а после инаугурации вообще потеряет любые берега.

Здесь я склонен больше доверять не диванным аналитикам, а людям, давно работающим в Соединенных Штатах, и знающих по каким законам там развиваются всевозможные политические драмы. А эти знающие люди говорят примерно следующее: Трамп будет решать, как остановить украинско-российскую войну, исходя из собственных эгоцентрических представлений о том, что выгодно Соединенным Штатам и ему лично. И как бы это ни было парадоксально, но Трамп подвергается влиянию людей, которых сам лично уважает, и доверяет им, как профессионалам. Одним из таких является бывший генерал Кит Келлог, который должен стать специальным уполномоченным Трампа по украинско-российской войне.

Во всяком случае Трампу не выгодно быть ни слабым, ни бесноватым после официального вступления в должность. Словом, contra spem spero, – как говорила Лариса Петровна Косач.

Что касается потенциальной Гренландской войны и оккупации Канады, то пусть они там сами как-то разбираются, у нас своих проблем хватает. Как говорится: дай бог силы — преодолеть то, что преодолевается, терпение — чтобы принять то, что преодолеть невозможно, и разума — чтобы отличить первое от второго.

Из всего этого нам можно сделать такой вывод. В конце первой четверти XXI века в современном мире – все возможно, в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах. Эта "аксиома" на украинском звучит так: "Всяке може буть". Мы это давно знали.