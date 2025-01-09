Получила от него высокое звание и приглашала на юбилеи: кто любимая певица Кучмы и как выглядит их совместное фото

Певица получала шикарные букеты от Кучмы

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который возвел себе особняк в родном селе на Черниговщине, долгие годы является поклонником творчества эстрадной певицы Софии Ротару. За заслуги в сфере культуры он удостоил ее несколькими наградами.

"Телеграф" решил выяснить, в каких отношениях была Ротару с бывшим главой государства. В сети даже нашли их совместную фотографию.

София Ротару — любимая певица Леонида Кучмы

Эстрадная певица София Ротару более 50 лет посвятила сцене и заслужила любовь и признание не только фанатов, других знаменитостей, но и политических руководителей. Она состояла в теплых отношениях как с Виктором Ющенко, которого поддержала в 2004 году во время "Оранжевой революции", так и с Леонидом Кучмой, наградившим Ротару почетным званием и орденом.

Как оказалось, София Ротару была и остается любимой певицей бывшего президента Украины. В день 55-летия Леонид Кучма позвонил ей по телефону и сообщил, что подписал Указ о присвоении ей звания Героя Украины, а также прислал шикарный букет цветов, но лично не смог посетить ее праздник. К слову, из 42 обладателей этого звания, на тот момент, Ротару была первой из сферы искусства.

София Ротару была и остается любимой певицей Леонида Кучмы

Артистка получала поздравления и букеты от экс-президента на свои дни рождения, который отмечает 7 августа. А в честь 60-летия Ротару приглашала Ющенко и Кучму и других знаменитостей отметить праздник вместе в Ялте. Но Кучма был в Сардинии (Италия) и не смог приехать, поскольку занимался организацией собственного дня рождения, который отмечает 9 августа.

Известно также, что Леонид Кучма наградил Софию Ротару почетным знаком отличия Президента Украины и Орденом "Святой княгини Ольги". Этим знаком награждаются женщины, которые совершили важные общественные либо государственные поступки.

На день рождение Кучма присвоил Ротару звание Героя Украины

В сети показали совместное фото Леонида Кучмы и Софии Ротару

Летом 2024 года певица 90-х Астрая поделилась раритетной фотографией, на которой запечатлены украинские артисты в молодые годы вместе со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

На снимке, который ранее нигде не публиковался, на сцене позируют многие звезды эстрады, в частности Ирина Билык, Александр Пономарев, Виталий Белоножко и другие. В центре фотографии возле Леонида Кучмы стоит София Ротару в черной блестящей кофте и штанах.

София Ротару, Леонид Кучма и другие звезды, Фото: из личного архива Астраи

"Телеграф" писал ранее, где и с кем сейчас живет София Ротару. Мы узнали, как выглядит ее шикарный особняк.