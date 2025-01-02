На месте родительской хаты возвели особняк: как выглядит дом Кучмы в родном селе на Черниговщине

По нынешним меркам дом Кучмы выглядит скромно

Леонид Кучма, который дважды был президентом Украины, родился в селе Чайкино Черниговской области. В этом населенном пункте в честь бывшего главы государства назвали улицу, а в честь его матери — церковь.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом Леонида Кучмы в родном селе. Как оказалось, на месте родительской хаты он возвел себе особняк, который является одним из самых красивых в Чайкино.

Как выглядит дом Кучмы в Чайкино, где вырос экс-президент

Малой родиной второго президента Украины Леонида Кучмы является село Чайкино, расположенное в Новгород-Северском районе Черниговской области. Населенный пункт находится всего в 20 километрах от границы с Россией и периодически страдает от атак "шахедов".

После себя Кучма оставил в селе небольшое наследие. В честь бывшего главы государства в Чайкино назвали улицу, которая ведет к его дому. Но на месте родительской деревянной хаты в 2000-2003 годах был построен особняк.

Дом Кучмы в родном селе Чайкино, Фото: zruchno.trave

Местные жители рассказывали, что Кучма хотел на месте родительского дома построить небольшой дом, куда он будет приезжать и ностальгировать. Однако увидев построенное здание, сказал, что это не то, что он хотел. По неподтвержденной информации, он отдал свой дом селу и зал на четвертом этаже особняка используется в качестве детской библиотеке, а остальные комнаты жилые и Кучма останавливался в своем доме, когда посещает малую родину.

На месте родительского дома Кучмы построили особняк

Известно, что нынешний кирпичный дом современной архитектуры имеет площадь около 600 кв. м. Визуально с улицы может показаться, что в доме Кучмы всего лишь 2 этажа, однако на самом деле он четырехуровневый.

Как выглядит особняк Кучмы в селе Чайкино

Кроме того, Кучма поддерживал строительство в родном селе. Он провел в Чайкино газ, проложил новую дорогу, построил новые здания сельсовета, школы, детского сада, а также открыл гостиницу. Также он выделил средства на строительство церкви Святой Параскевы, которая была названа в честь матери Кучмы. Церковь поражает своими размерами и величием, ее купола покрыты сусальным золотом.

Церковь, названная в честь матери Кучмы

"Телеграф" писал ранее, в Карпатах нашли заброшенную резиденцию Ющенко. На этой даче бывший президент любил отдыхать на протяжение 2005-2015 годов.