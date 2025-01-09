Отримала від нього високе звання та запрошувала на ювілеї: хто улюблена співачка Кучми і як виглядає їхнє спільне фото

Співачка отримувала шикарні букети від Кучми

Колишній президент України Леонід Кучма, який побудував собі особняк у рідному селі на Чернігівщині, довгі роки є шанувальником творчості естрадної співачки Софії Ротару. За досягнення у сфері культури він відзначив її кількома нагородами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, в яких стосунках була Ротару з колишнім главою держави. У мережі навіть знайшли їхню спільну фотографію.

Софія Ротару – улюблена співачка Леоніда Кучми

Естрадна співачка Софія Ротару понад 50 років присвятила сцені та заслужила любов та визнання не лише фанатів, інших знаменитостей, а й політичних керівників. Вона перебувала у теплих стосунках як із Віктором Ющенком, якого підтримала у 2004 році під час "Помаранчевої революції", так і з Леонідом Кучмою, який нагородив Ротару почесним званням та орденом.

Як виявилось, Софія Ротару була і залишається улюбленою співачкою колишнього президента України. У день 55-річчя Леонід Кучма подзвонив їй і повідомив, що підписав Указ про присвоєння їй звання Героя України, а також надіслав шикарний букет квітів, але особисто не зміг відвідати її свято. До речі, із 42 людей, у яких було це звання, на той момент, Ротару була першою зі сфери мистецтва.

Софія Ротару була і залишається улюбленою співачкою Леоніда Кучми

Артистка отримувала вітання та букети від експрезидента на свої дні народження, який відзначає 7 серпня. А на честь 60-річчя Ротару запрошувала Ющенка та Кучму та інших знаменитостей відзначити свято разом у Ялті. Але Кучма був у Сардинії (Італія) та не зміг приїхати, оскільки займався організацією власного дня народження, який відзначає 9 серпня.

Відомо також, що Леонід Кучма нагородив Софію Ротару почесною відзнакою Президента України та Орденом "Святої княгині Ольги". Цим знаком нагороджуються жінки, які здійснили важливі суспільні чи державні вчинки.

На день народження Кучма присвоїв Ротару звання Героя України

У мережі показали спільне фото Леоніда Кучми та Софії Ротару

Влітку 2024 року співачка 90-х Астрая поділилася раритетною фотографією, на якій зображені українські артисти у молоді роки разом із другим президентом України Леонідом Кучмою.

На знімку, який раніше ніде не публікувався, на сцені позують багато зірок естради, зокрема Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Віталій Білоножко та інші. У центрі фотографії біля Леоніда Кучми стоїть Софія Ротару у чорній блискучій кофті та штанах.

Софія Ротару, Леонід Кучма та інші зірки, Фото: з особистого архіву Астраї

"Телеграф" писав раніше, де і з ким зараз живе Софія Ротару. Ми дізналися, як виглядає її розкішний особняк.