Есть исключения. Кого не могут мобилизовать с гастритом

Диагноз следует подтвердить на медкомиссии

Военная служба является обязанностью для большинства военнообязанных граждан Украины, но действующее законодательство предусматривает исключения для тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности, это касается граждан с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые сопровождаются значительным нарушением функций организма.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Болезни, с которыми мужчину могут признать непригодным к военной службе:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса ( эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие) ;

; неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие).

Также мобилизации не подлежат мужчины, имеющие:

язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.).

Временную отсрочку дают с любым видом грыжи (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Стоит отметить, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается на основании выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли на военную службу с больными суставами или костями. Медицинские заключения должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.