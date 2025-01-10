Новую систему оповещений о воздушной тревоге вводят в одной из областей: что изменится

В регионе очень часто летают беспилотники и объявляют тревогу

В связи с большим количеством воздушных тревог в Черкасской области внедряют новую систему оповещения о воздушной опасности. Теперь в области будет действовать дифференцированный подход к объявлению тревог.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец на своей странице в Telegram. При обнаружении беспилотников сигнал "Воздушная тревога" будет раздаваться только в тех районах, где зафиксирована потенциальная угроза или работают системы противовоздушной обороны.

Относительно ракетной опасности система остается без изменений. В таких случаях воздушная тревога будет объявляться одновременно по всей территории области.

По словам Игоря Табурца, нововведение внедряется как пилотный проект после тщательной проработки всех алгоритмов с профильными службами и военными. Изменения направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций области с учетом частоты и продолжительности воздушных тревог в регионе.

В Киеве, кстати, до сих пор во время воздушной тревоги не работает общественный транспорт. Это создает неудобства.

Ранее "Телеграф" писал, что новый глава КМВА дал обещание по работе транспорта во время тревоги в Киеве. Чиновник уже работает над изучением этого вопроса.