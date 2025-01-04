Новый глава КГВА дал обещание касательно работы транспорта во время тревоги в Киеве

Чиновник уже работает над изучением этого вопроса

Транспортный коллапс в Киеве происходит исключительно потому, что в столице с августа 2022 года решили останавливать общественный транспорт во время тревоги. Однако новый начальника Киевской ГВА Тимур Ткаченко пообещал разобраться с этим вопросом.

Об этом свидетельствует его комментарий в соцсети. Чиновник написал, что уже работает над изучением данного вопроса.

В августе 2022 года решением КГГА было постановлено, что наземный общественный транспорт в столице будет останавливаться в безопасном месте во время воздушной тревоги. Соответствующее правило распространяется и на частных перевозчиков.

Это решение привело к тому, что в городе ежедневно начал происходить настоящий транспортный коллапс. Однако чиновники упорно не слышали горожан и действие этого постановления продолжается и по сей день.

При этом Киев — один из трех городов Украины, который останавливает общественный транспорт во время тревоги. Останавливают также свои автобусы Хмельницкий и Ивано-Франковск, расположенные глубоко в тылу.

В Киеве уже было около 10 петиций (!) с требованием отменить решение об остановке транспорта во время тревоги. Однако все они отвергаются из-за нежелания чиновников брать на себя ответственность.

При этом новый начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в комментариях пообещал заняться изучением данной ситуации. Он написал, что "уже работает над изучением этого вопроса".

Также Ткаченко добавил, что ему на днях будут докладывать профильные комитеты и он публично проинформирует общественность в отношении дальнейших своих действий.

Ранее "Телеграф" обращался к городским властям с вопросом, не планируют ли оптимизировать движение общественного транспорта во время тревог. Так, по запросу "Телеграфа" в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) изданию ответили, что моменты безопасности по разрешению общественного транспорта двигаться во время воздушных тревог лежат в зоне ответственности городской военной администрации (КМВА).

В КМВА нашим журналистам указывали, что воздушные тревоги являются одним из сигналов оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, которые в первую очередь лежат в компетенции ГСЧС. Столичные военные не планировали и пересмотра запретов для общественного транспорта во время тревог.

Кроме того, системные стратегические вопросы безопасности решает Совет обороны Киева (соответственно, в Киевской области — Областной совет обороны), куда, кроме представителей КМВА, входят еще и структурные подразделения городской власти. В свою очередь КГГА, как следует из ответа на запрос, не спешит с нововведениями и… переводит стрелки на военных.