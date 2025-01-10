Нову систему сповіщень про повітряну тривогу вводять в одній із областей: що зміниться

У регіоні дуже часто літають безпілотники і оголошують тривогу

У зв’язку з великою кількістю повітряних тривог на Черкащині впроваджують нову систему оповіщення про повітряну небезпеку. Відтепер у області діятиме диференційований підхід до оголошення тривог.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець на своїй сторінці у Telegram. При виявленні безпілотників сигнал "Повітряна тривога" лунатиме лише в тих районах, де зафіксовано потенційну загрозу або працюють системи протиповітряної оборони.

Щодо ракетної небезпеки — система залишається без змін. У таких випадках повітряна тривога оголошуватиметься одночасно по всій території області.

За словами Ігоря Табурця, нововведення впроваджується як пілотний проєкт після ретельного опрацювання всіх алгоритмів із профільними службами та військовими. Зміни спрямовані на забезпечення безперебійної роботи підприємств, установ та організацій області, враховуючи частоту та тривалість повітряних тривог у регіоні.

У Києві, до речі, досі під час повітряної тривоги не працює громадський транспорт. Це створює незручності.

Раніше "Телеграф" писав, що новий голова КМВА дав обіцянку щодо роботи транспорту під час тривоги в Києві. Чиновник вже працює над вивченням цього питання.