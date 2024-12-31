За зенитными дронами – будущее борьбы с вражескими БПЛА? Как в Украине тестируют новые разработки (фото, видео)

Использовать дроны в противодействие другим активно начали использовать в 2024 году

О разработке недорогих зенитных дронов, которые смогут охотиться на БПЛА типа Shahed, заговорили еще в октябре. В этом году на поле боя уже использовались зенитные FPV-дроны.

"Телеграф" собрал, что известно об использовании зенитных дронов, почему они нужны и как продвигается разработка "Антишахеда". Бойцы 93 омбр "Холодный Яр" были одними из первых, кто начал использовать зенитные дроны против "глаз" врага. Разведывательные беспилотники начали летать выше, поэтому применение обычных зенитных установок затруднено. Зенитные FPV-дроны в этом плане более эффективны благодаря скорости. Более того, военные считают их и экономически более целесообразными. FPV-дроны в таких случаях эффективны против разведывательных "Орлан-10" и "Zala".

Для Shahed-136 требуется немного другой подход, ведь это дрон-камикадзе, весом в 200 кг. На Украине разрабатываются собственные и тестируются иностранные разработки. БПЛА Sting, о разработке которого сообщали этой осенью, ориентировочно будет иметь пирамидальную форму, взлетать как ракета и должна летать до 300 км/час, чтобы догонять Shahed-136.

Вероятное фото БПЛА Sting

Государственный кластер развития военных технологий Brave1 недавно сообщил об испытаниях зенитного дрона Tytan немецкого производства. Идентификацию провели в "Дифэнс экспресс". Отмечается, что охотиться он сможет и на Shahed-136, и на разведывательные дроны.

Дрон Tytan на испытаниях Brave1

Сообщается о скорости дрона в 300 км/час и радиусе действия в 20 км. Эти характеристики выше, чем названные производителем: дальность — 250 км/ч, радиус — 15 кг, вес взрывчатки — 1 кг. Среди дальнейших планов — встроить автоматическое наведение на основе машинного зрения. Небольшая цена дрона достигается изготовлением методом 3D-печати.

Ранее "Телеграф" общался с военным экспертом Иваном Ступаком. Тот подчеркнул, что Украине нужно не только разработать зенитный дрон-перехватчик, но и масштабировать производство. Россия вывела количество производимых "Шахедов" почти до сотни ежедневно. Украине нужно производить не меньше зенитных дронов.