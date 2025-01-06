В Крыму обнаружили выброс мазута: дельфины гибнут десятками (видео)

Число погибших животных увеличивается с каждым днем

Во временно оккупированном Крыму мазут, который попал в море при крушении российских нефтяных танкеров, продолжает загрязнять побережье. Из-за него зафиксирована гибель уже десятков животных.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, один из выбросов был зафиксирован в районе бухты Капсель.

"Загрязнено 2 километра песчаной местности от мыса Француженка до парохода "Багратион", — говорится в сообщении.

Бухта Капсель находится возле Судака, между мысом Алчак и полуостровом Меганом.

В этом районе на побережье Крыма уже выносит трупы дельфинов. По данным научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа", в настоящий момент уже зафиксировано 32 случая гибели этих животных в результате разлива мазута.

Сообщения о мертвых китообразных приходят практически ежедневно. Эксперты считают, что большая часть дельфинов погибла в первые 10 дней после ЧП с танкерами.

"Сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными", — сказано в публикации.

В научном центре отмечают, что загрязнений много.

"Есть протяженные участки, где мазут плавает комками в толще воды, а нефтяная пленка на поверхности", — указывается в публикации.

Напомним, ранее мы писали о том, что мазут с российских танкеров обнаружили еще в двух районах временно оккупированного Крыма – на пляже Керчи и вблизи озера Тобечик.