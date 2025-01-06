Намек для США? КНДР запустила ракету во время визита Блинкена в Сеул

Вряд ли это может быть просто совпадением

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в Восточном море. Произошло это прямо во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул.

Запуск состоялся около полудня 6 января (по киевскому времени около 5 утра) и вскоре после встречи американского чиновника с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Чхве Санг Моком. Об этом сообщают Reuters и Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета пролетела около 1100 км. Военные предполагают, что это могла быть гиперзвуковая ракета, подобная тем, которые КНДР тестировала в прошлом году в январе и апреле. Если эта информация подтвердится, это станет рекордным расстоянием полета для северокорейских ракет такого рода.

Во время встречи с южнокорейским руководством Блинкен подчеркнул неизменную поддержку безопасности Южной Кореи со стороны США.

Это первый ракетный запуск Северной Кореи с 5 ноября прошлого года - тогда страна выпустила семь баллистических ракет малой дальности. По предварительным данным, новая ракета может быть снабжена твердым топливом. Такие ракеты не нуждаются в заправке перед стартом, более просты в эксплуатации и более сложны для обнаружения.

Запуск прошел на фоне политического кризиса в Южной Корее. Как писал "Телеграф", действующий президент Юн Сук Йоль был отстранен от исполнения обязанностей 14 декабря после попытки введения военного положения 3 декабря. Также ему объявили о подозрении в государственной измене.