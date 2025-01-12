Что рассказал первый плененный Украиной солдат КНДР

Раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии

Украинские военные впервые взяли в плен двух северокорейских военных в Курской области. Один из них заявил, что среди военных КНДР зафиксированы "значительные" потери в боях против Сил обороны Украины. Стоит отметить, что северокорейцы впервые открыто заявили о потерях россиян.

Накануне об их захвате сообщала украинская сторона, а позже подтвердило Разведывательное агентство Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap News Agency.

Разведка республики цитирует слова одного из пленных солдат КНДР о том, что среди северокорейских солдат в России были "значительные" потери.

"(Мы) будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", — заявили в Совете безопасности и обороны Украины.

Украинское ведомство добавило, что раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии. К слову, согласно оценкам официальных лиц Южной Кореи, Пхеньян направил около 11 000 военных в Россию для помощи Кремлю в войне против Украины.

Согласно данным разведки Южной Кореи по состоянию на прошлый месяц, по меньшей мере 100 военнослужащих КНДР были убиты, и еще около 1000 получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали первое фото и расшифровку записки северокорейского военного из блокнота, который он носил с собой во время войны.