Что рассказал первый плененный Украиной солдат КНДР
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Раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии
Украинские военные впервые взяли в плен двух северокорейских военных в Курской области. Один из них заявил, что среди военных КНДР зафиксированы "значительные" потери в боях против Сил обороны Украины. Стоит отметить, что северокорейцы впервые открыто заявили о потерях россиян.
Накануне об их захвате сообщала украинская сторона, а позже подтвердило Разведывательное агентство Южной Кореи. Об этом пишет Yonhap News Agency.
Разведка республики цитирует слова одного из пленных солдат КНДР о том, что среди северокорейских солдат в России были "значительные" потери.
"(Мы) будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", — заявили в Совете безопасности и обороны Украины.
Украинское ведомство добавило, что раненые солдаты КНДР не находятся в критическом состоянии. К слову, согласно оценкам официальных лиц Южной Кореи, Пхеньян направил около 11 000 военных в Россию для помощи Кремлю в войне против Украины.
Согласно данным разведки Южной Кореи по состоянию на прошлый месяц, по меньшей мере 100 военнослужащих КНДР были убиты, и еще около 1000 получили ранения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали первое фото и расшифровку записки северокорейского военного из блокнота, который он носил с собой во время войны.