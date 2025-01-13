Освобождение человека из плена часто приносит родным не счастье, а отчаяние: травмотерапевт объяснила, как так

Специалист дала советы

Возвращение родного человека из российского плена может стать непростым испытанием для семьи. Несмотря на радость и счастье, строить отношения с вернувшимся из русских застенков крайне нелегко, нужно быть терпеливым и чувствительным.

О том, с какими трудностями встречаются близкие вернувшихся из российского плена украинцев рассказала "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" травмотерапевт, эксперт по работе с людьми, пережившими плен и пытки, глава правления ОО Ресурсный центр "Лесная Поляна", заместитель директора по психологическому направлению ДЗ ЦПЗРВ "Лесная Поляна" МОЗ Украины Татьяна Сиренко:"На пленных спускали собак, других заставили смотреть", — травматерапевт о том, как пережить пытки и сексуальное насилие (видео)

Она рекомендует членам семьи вернувшегося из плена не навязывать помощь и поддержку, а иметь мужество держать дистанцию. Это тяжело для семьи, однако нужно не давить любовью, а принять потребность человека в дистанции.

"Это может наталкивать членов семей на чувство горения, которое часто им трудно для себя легализовать, потому что "мы ждали и мы должны радоваться". А вместо радости хочется плакать, как при потере, потому что потеряли определенную иллюзию, ожидание. Эта иллюзия о том, что человек освободится из плена и "мы будем очень счастливы", она далеко не всегда сбывается или по крайней мере не сразу, потому что нужно пройти путь восстановления. Иногда мы даем им погоревать, но тогда это позволяет им двигаться дальше, выстраивать отношения, заново знакомиться, потому что этот опыт меняет не только того, кто в плену, но и семью", — пояснила травмотерапевт.

Ранее "Телеграф" пообщался с женой бойца 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Мищенко с позывным "Шимоза", который уже более 1000 дней находится вместе с побратимами в заключении. Она рассказала об испытаниях, которые проходит ее муж, и как она сама справляется с вызовами, связанными с пленом родного человека.