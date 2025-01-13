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Никакой не "гололед". Как на украинском правильно называть намерзание льда

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как на украинском правильно называть гололед Новость обновлена 13 января 2025, 12:30
Как на украинском правильно называть гололед. Фото Коллаж "Телеграфа"

Существует несколько интересных вариантов

Общаясь на украинском, люди иногда могут использовать русские слова или кальку, ведь не знают правильного перевода. Так, например, в украинском языке нет слова "гололед".

"Телеграф" расскажет, как правильно на украинском называть это природное явление и какие синонимы к нему есть. Заметим, что слова "гололед" или "гололедица" русские.

На украинском ледовое покрытие дороги правильно называть ожеледь, ожеледиця или ожеледа. Чаще в деловом и бытовом языке встречается именно второй вариант.

Добавим, что "ожеледиця" – это скользящий слой льда, образующийся зимой на поверхности земли, дорогах или тротуарах. Такой лед появляется, когда идет дождь или снег, а затем температура стремительно снижается.

Словом "ожеледь" обозначают намерзание тонкого слоя льда – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, на крышах домов, ветках деревьев, проволоках и т.д. Это происходит после мокрого снега с дождем. Такое явление еще называют оледенением.

По словам ученых, эти явления обычно наблюдаются одновременно, поэтому в обиходе можно использовать два слова. Языковеды добавляют, что в украинском есть несколько интересных синонимов к "ожеледиці" и "ожеледі":

  • ожеледець;
  • ожелест;
  • ожеледа;
  • слизота;
  • совзениця;
  • ковзелиця:
  • голомороззя / ударило голомороззя.

Заметим, что в древности гололед называлиг олощік или голощок.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 5 словах, которые быстро перевести на украинский сможет далеко не каждый.

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#Украинский язык #Как правильно