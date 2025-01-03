"Пора к маме": дочери и внукам Фарион угрожают убийством (видео)

Суд уже принял решение

В пятницу, 3 января, Шевченковский районный суд Львова решил предоставить дочери убитой экс-нардепа, языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион Софии Особе (Семчишин) и ее двум малолетним детям Дмитрию и Эве личную охрану. Ее будут предоставлять в течение двух месяцев, до 2 марта 2025 года.

Об этом пишет "Общественное". Во время заседания адвокат Наталья Романик сообщила об угрозах в соцсетях в адрес Семчишин.

"Одна дама пишет: эта тоже хочет пулю. И, самое страшное то, что это сообщение под фотографией Софии набрало более 5 тысяч лайков. Представьте себе, какое огромное количество нездоровых людей. Это не может быть здоровой реакцией", — сказала адвокат.

София Семчишин рассказала, что не знает, от кого ей поступают угрозы. Но она считает, что ее жизни угрожает опасность.

"Я боюсь за свою жизнь, но, прежде всего, за жизнь своих детей. Пишут: "Пора дочурке к маме и Диму не забудьте". Если бы это касалось только меня, я бы выдержала, но эти угрозы касаются моих детей", — заявила Семчишин.

Следует отметить, что ранее правоохранители обеспечивали охрану дочери Ирины Фарион. Во время судебного заседания прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что срок таких мер уже истек.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на Фарион. Женщине выстрелили в висок из пистолета и через несколько часов она скончалась в больнице.

Через несколько дней подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. 3 января суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.