Под Житомиром продают исторический дворец в ужасном состоянии, как обычный дом: цена впечатляет (фото)

Помещение требует ремонта, но не включено в реестр памятников архитектуры

Под Житомиром в Иванковцах продают дворец Модеста Изерского. Здание в ужасном состоянии, но хотят за него больших денег.

Об этом стало известно из объявления, которое разметили на украинском сайте по продаже. В описании отметили, что участок имеет 40 соток, а также отдельно 13.9 гектаров озера.

Что известно о продаже

Автор объявления указала, что здание можно купить под пансионат или ресторан, ведь там высокие потолки княжеских времен. Помещение нуждается в ремонте. Состоит из помещения на 6 залов, подвальное помещение на 3 зала с окнами и рядом еще дом для свободного назначения.

Фото — Украина Инкогнита

Фото — Украина Инкогнита

Фото — Украина Инкогнита

Какая цена

Цена дворца – 62000 тыс. долларов (2616400 грн). Возможен торг.

Фото — Украина Инкогнита

Фото — Украина Инкогнита

Фото — Украина Инкогнита

В сети пишут, что нынешний владелец не осуществлял никаких реставрационных работ. Особого внимания заслуживает кафельная печь, чудом сохранившаяся. Нижнюю часть печи крестьяне разобрали ради огнеупорного кирпича, но сами изразцы пока еще остались невредимыми.

Во времена Советского Союза здесь была школа. А сейчас просто развалины.

Фото — Украина Инкогнита

Фото — Украина Инкогнита

Фото — Украина Инкогнита

"В здании сохранилась кафельная печь, замечательная. Крестьяне нижнюю часть разбили, добывали огнеупорный кирпич. А изразцы им не интересны, поэтому и сохранились. Пока", — говорится в сообщении.

Дворец Модеста Езерского, в отличие от других исторических построек региона, не включен в реестр памятников архитектуры. Это делает его еще более уязвимым к разрушению и незаконным действиям.

Недалеко находится флигель, который также находится в заброшенном состоянии.

Продажа дворца вызывает возмущение среди тех, кто занимается сохранением культурного наследия Украины. Архитектурное наследие не получает должного ухода, что ставит под угрозу его дальнейшее существование.

Что говорят о дворце "Телеграфу"

"Телеграф" обратился к риелтору, чтобы узнать, почему цена так завышена. А также то, почему владелец не хочет отреставрировать это здание.

Женщина ответила, что имение продается так дорого, потому что в стоимость входит 13 гектаров водоема, дамба, дорога. А владелец якобы имеет другое здание, а перед этим купил дворец, потому что хотел реставрировать, а теперь расхотел.

Ранее "Телеграф" писал, что в самом центре Киева продают роскошный пентхаус за 1,3 млн долларов.