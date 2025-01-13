"Порядочным людям". В центре Львова за немалые деньги сдают квартиру с духом СССР (фото)

За эти деньги можно найти что-то более комфортное и современное

В Одессе за копейки сдают современную 3-комнатную квартиру, а во Львове за жилье в довольно печальном состоянии просят 8 тысяч гривен. На улице Софии Яблонской сдают "однушку" с очень старым ремонтом, впечатление, что его делали еще во времена СССР.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте объявлений. Квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома из кирпича. Общая площадь – 33 квадратных метра, кухня – 14 "квадратов".

Отопление – индивидуальное газовое. Санузел – смежный. Среди плюсов – в квартире есть балкон и кладовая для хранения.

Указано, что состояние квартиры — "евроремонт", однако, судя по фото, это очень далеко от истины. В квартире есть мебель, а также бытовая техника – стиральная машина, микроволновка, холодильник. Отмечается, что квартиру сдают "для порядочных людей".

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны, из-за которой многие жители восточной части Украины были вынуждены переехать в западные области, стоимость аренды квартир во Львове значительно возросла. В целом, 8 тысяч гривен – это в рамках рынка, но за эти деньги можно найти более приличный вариант.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове за 20 тысяч гривен продают "убитую" квартиру. Жилье расположено в центре города, оно маленькое — всего 12.60 квадратных метров и не имеет окон.