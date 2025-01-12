В самом центре Киева продают роскошный пентхаус за 1,3 млн долларов (фото)

Эта квартира является символом статуса и эксклюзивного образа жизни для тех, кто ценит роскошь

В самом центре Киева продают уникальный трехуровневый пентхаус с собственной террасой. Цена хоть и со скидкой, но впечатляет.

Дом расположен на улице Дарвина. Об этом стало известно из объявления, размещенного на сайте по продаже недвижимости.

Квартира на 8 этаже из 9. Цена – 1 280 000 долларов.

В стоимость квартиры входит три паркоместа в закрытом паркинге. У жилья есть 5 комнат. Общая площадь: 274,0. Жилая площадь: 146,1. Терраса: 110м2.

В объявлении указано, что это уникальная планировка в трех уровнях: роскошная кухня гостиная, три отдельных спальни, лаунж зона для комфортного отдыха, гардеробные комнаты, много мест для хранения, санузлы на каждом этаже, технические помещения и потрясающая терраса на третьем этаже с отдельной кухней, барбекю и уникальным панорамным видом на центр города.

"Выполнен качественный ремонт с применением современных материалов и дизайнерских решений. Квартира полностью меблирована и оборудована бытовой техникой ведущих производителей. Особое предложение на рынке недвижимости столицы", — предлагают покупателям.

Рядом — станции метро Крещатик, Театральная и Дворец Спорта, обеспечивающие быстрый доступ в любую точку города. В непосредственной близости находятся ЦУМ, многочисленные рестораны, кафе, салоны красоты и продуктовые магазины.

"Эта квартира является символом статуса и эксклюзивного образа жизни для тех, кто ценит роскошь, комфорт и престижное расположение в центре столицы", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве возле Рады сдают квартиру за ненормальные деньги.