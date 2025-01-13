Вы гей? Безуглая сцепилась с советником Зеленского
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В сети началась оживленная дискуссия
Народный депутат Марьяна Безуглая вновь подняла скандал в сети, на этот раз под раздачу попали представители ЛГБТ и люди с избыточным весом. Мимоходом досталось и главнокомандующему Александру Сырскому и руководству ВСУ.
История началась в соцсети X, где Безуглая написала большое сообщение, в котором раскритиковала концепцию квот. Заодно она публично рассказала о своей позиции по этим вопросам.
"Быть представителем ЛГБТ – это не норма, а психофизиологическое отклонение. Ожирение – это болезнь, которую нужно лечить", — написала она.
При этом она добавила, что считает неправильным когда человека не берут на работу из-за его ориентации. Также нардеп выступает против того, чтобы давать соискателю преимущество перед другими кандидатами только из-за его принадлежности к ЛГБТ.
Со мнением Безуглой многие не согласились. Например, советник президента Дмитрий Литвин попытался образумить нардепа, но в ответ получил совет поговорить с Владимиром Зеленским о действиях руководства ВСУ. Дальнейший разговор привел лишь к вопросу о том, не является ли Литвин представителем нетрадиционной ориентации.
В комментариях также отметились и другие влиятельные лица, вроде нардепа Дмитрий Гурина и врача Ивана Черненко, который в "ковидные" времена отличился активной критиков Минздрава. Они, как и многие другие пользователи, попытались объяснить, что в современном международном перечне болезней (МКБ-11) нетрадиционная сексуальная ориентация не указана.
В то же время некоторые пользователи отметили, что заявление Безуглой является чисто политическим и направлено на привлечение симпатий ультраправой аудитории.
Также нашлись и те, кто предположил, что нардеп хочет завоевать симпатии нового руководства США, которое уже дало понять, что намерено продвигать консервативные ценности.
Напомним, Марьяна Безуглая активно критиковала бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и выступала за его увольнение. Также она называла его "живым идолом", за что становилась героиней скандалов.