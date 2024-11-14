Сырского хотят уволить? Генерал ВСУ рассказал, как в этом замешана Безуглая

По словам генерала Кривоноса, Безуглую используют в качестве "лакмусовой бумажки" для проверки настроений в обществе

Генерал ВСУ, бывший заместитель командующего Силами специальных операций и заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что нардеп Марьяна Безуглая делает все возможное, чтобы добиться увольнения главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Об этом он заявил в эфире "Киев 24". По словам Кривоноса, Безуглую используют в качестве "лакмусовой бумажки" для проверки настроений в обществе.

Генерал заявил, что Безуглая своими заявлениями в адрес военных, дескать, они якобы "виноваты" в проблемах на фронте, на самом деле отвлекает общество от реальных проблем.

"Она обвиняет военных в "совке". Извините, человек, который родился за три года до распада Советского Союза, рассказывает, что этот "совок" из себя представляет. Проблемы в Вооруженных силах Украины — это не "совок". Это проблемы украинской армии 2000-х годов, которые мы получили благодаря бездействию наших предыдущих руководителей", — заявил Кривонос.

К слову, ранее Марьяна Безуглая выступала за увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Также она называла его "живым идолом", за что становилась героиней скандалов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Марьяна Безуглая и Надежда Савченко написали друг на друга заявления в правоохранительные органы.