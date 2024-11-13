Безуглая и Савченко написали заявления друга на друга в СБУ и ГБР: что произошло (фото)

Савченко припомнила оппонентке ее скандальные посты и отметила, что у Безуглой есть доступ к государственной тайне

Народный депутат Марьяна Безуглая, нередко попадающая в скандалы, обвинила капитана Вооруженных Сил Украины Надежду Савченко в приказе отступления, который привел к формированию наступления российских войск на Покровск. В свою очередь Савченко написала заявление на Безуглую в ГБР и СБУ.

На своей странице в Facebook Безуглая написала, что Надежда Савченко воюет как командир роты одной из бригад теробороны. Она обратилась к СБУ с просьбой "детально исследовать деятельность Савченко в ВСУ".

"Однако никто не писал, что, как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой "эффект домино" прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск. Обратите внимание на рацию, которую использует Савченко, это именно тот вариант, который легко прослушивается россиянами", — говорится в сообщении.

В то же время Савченко на своей странице в Facebook пишет, что также обратилась в СБУ и ГБР с просьбой проверить деятельность Безуглой на предмет госизмены.

Она припомнила оппонентке ее скандальные посты и отметила, что у Безуглой есть доступ к государственной тайне. Кроме того, Савченко подчеркнула, что в соцсетях нардеп нередко публикует данные об обороноспособности ВСУ, их укомплектовании, сведениях о сосредоточении или отсутствии военных на конкретных участках фронта и так далее.

Также Савченко привела несколько примеров публикаций, которые были сделаны за последние полгода:

24 мая Безуглая написала, что ни Залужный, ни Сырский не подготовили в Харьковской области укрепления.

30 августа она опубликовала пост, в котором заявила, что что Сырский забирает 72 бригаду из Угледара и это "будет катастрофа".

22 октября появилось сообщение о том, что будто бы за Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка, Курахово и Селидово не подготовлены к обороне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре Марьяна Безуглая раскритиковала нардепов из-за закона о СЗЧ.