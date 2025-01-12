К киевским "мажорам", которые пели "Я русский", нагрянули с обысками: нашли много интересного (видео)

"Блогерами" оказались шесть жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет

Правоохранители провели обыски в домах двух совершеннолетни, которые вели себя вызывающе, перекрывали дорогу в столице, распевали российские песни и демонстрировали оружие. У них нашли много чего интересного.

"Блогерами" оказались шесть жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Отмечается, что в ходе обысков у двух несовершеннолетних изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны. По данному факту продолжается расследование.

Предыстория

10 января в соцсетях был распространен ряд публикаций по дерзкому поведению группы несовершеннолетних лиц в центре столицы. В частности, последние слушали российскую музыку, демонстрировали оружие и предпринимали ряд других действий для создания провокативного контента.

Вскоре появилась информация, что правоохранители нашли нарушителей. Полицейские пригласили юношей вместе с их родителями в отделение полиции, где они давали пояснения по поводу указанных событий.

По данным правоохранительных органов, один из нарушителей уже ранее привлекался к ответственности. Он пел песню "Я русский" российского исполнителя Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 января, в центре Киева произошла драка между двумя молодыми людьми, из задержали стражи порядка. У одного из задержанных обнаружили пистолет.