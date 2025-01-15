Принудить Путина к переговорам могут 5 шагов Запада, — интервью с Яном Бжезинским

Любые уступки российскому диктатору приведут лишь к глобальному конфликту, а не к миру, полагает аналитик

Мировой порядок переживает турбулентные времена. 2025 год принес не только продолжение войны в Украине, но и обострение геополитической напряженности во всем мире. Новоизбранный президент США Дональд Трамп своими контроверсионными заявлениями только подливает масла в огонь, говоря о присоединении новых земель. Даже целую Канаду он хочет сделать новым штатом.

На этом фоне возникает вопрос, чего ждать Украине: завершения войны победой или поражением. Известный эксперт по международной политике и аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский в интервью "Телеграфу" говорит, что у Украины есть шансы победить. Но для этого должен постараться Запад. Иначе любые уступки Путину приведут только к глобальному конфликту, а не к миру.

Интервью подготовлено при содействии Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего.

"С нынешним уровнем помощи Украина может не выстоять"

— 2025 год уже успел ознаменоваться неоднозначными заявлениями многих политиков, особенно Трампа. Прогнозируете ли вы начало построения нового мирового порядка?

— Я считаю, что мы находимся в новой фазе глобальной геополитики, которая определяется противостоянием и конкуренцией между демократией и автократией. Сейчас мы имеем демократии, включая Соединенные Штаты, Западную Европу, Украину, которые буквально борются против коалиции, которая состоит из России, Китая, Ирана, Северной Кореи и т. д. И эта ось потрясений, эта ось агрессии, как некоторые могут ее назвать, ведет к конфликтам, конкуренции и противостоянию в трех широких региональных областях. Конечно, война, которую переживает ваша страна, является высокоинтенсивным конфликтом, который распространяет насилие на Ближнем Востоке, увеличивает китайскую провокацию и агрессию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Два года назад эти проблемы были, можно сказать, отдельными региональными ситуациями. Они руководствовались собственной региональной динамикой, собственными балансами сил и стремлениями региональных государств, а не внешних держав. Сегодня же ими руководит эта ось потрясений. Они тесно связаны между собой. Россия, например, получает поддержку от Китая, зато поддерживает Иран, а Иран помогает китайцам. Северная Корея поддерживает Россию, а Россия поддерживает Северную Корею.

Таким образом эта нестабильность и конфликтность перерастают в буквально глобальное явление. Это новая значимая фаза в мировом порядке. Это не просто продолжение столкновения и конкуренции между демократией и автократией, этот процесс стал более динамичным, поистине межрегиональным и глобальным по своей сути. И это невероятно опасно.

— Какие, по-вашему, наиболее вероятные сценарии развития войны в Украине?

— Я считаю, что самый вероятный сценарий развития событий — это продолжение нынешней ситуации, когда Украина получает поддержку от стран Запада, но этой помощи недостаточно для быстрой и решающей победы. Это, конечно, лучше, чем проиграть сразу, но такая ситуация не будет устойчивой долго.

Я волнуюсь, что с таким уровнем помощи Украина может не выстоять против России, имеющей преимущества в численности населения и экономике. Если Запад не изменит свою стратегию так, чтобы действительно помочь Украине получить все необходимые возможности и давить на Россию, мы двигаемся в неправильном направлении.

Если придется сделать прогноз, я бы сказал, что ситуация останется такой, какая есть, и это не в пользу Украины. Мне досадно это признать, но ведь баланса сил между Западом и Россией на самом деле нет: у Запада, безусловно, есть преимущество. НАТО имеет совокупный ВВП в 54—55 триллионов долларов, тогда как в России он меньше 2 триллионов, что в 25 раз меньше. НАТО тратит на оборону 1,5 триллиона долларов, в то время как Россия планирует потратить около 120—140 миллиардов. Меня удивляет, что Альянс до сих пор не предоставил Украине все ресурсы и поддержку, которые ей нужны для победы. Западу это по силам, но до сих пор не хватает политической воли, что, на мой взгляд, близоруко и очень огорчает.

— Действительно ли Трамп и Илон Маск заинтересованы в реальной победе Украины и деоккупации ее территорий?

— На самом деле я скептически к этому отношусь.

Трамп говорил, что он считает, будто Украина спровоцировала войну, пытаясь присоединиться к НАТО. Он также говорит, что это европейская проблема, а не американская. Трамп часто заявляет, что опасается, что эта война может привести к ядерному конфликту, и его больше, чем Байдена, пугает угроза со стороны России. Его главная цель – это окончание человеческих страданий, вызванных этой войной. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить продолжительный мир в Европе.

Когда Трамп вернется к работе в Белом доме, возможно, реальность заставит его пересмотреть свою позицию и признать, что важно, чтобы Запад помог Украине выиграть войну. Победа Украины отвечала бы его стремлению предотвратить большую войну с участием американских войск и поддержанию политики мира через силу. Любые уступки Путину по образцу Чемберлена в первые сто дней нового срока Трампа будут восприниматься как слабость.

Пять элементов поддержки

— Что вы думаете о перспективах переговоров между Украиной и Россией?

— Мне не нравится слово "переговоры". Я думаю, что, когда вы используете это слово, это похоже на размахивание белым флагом перед Путиным. Когда Запад приходит к нему, умоляюще прося о переговорах, это выглядит как слабость, которая побуждает его действовать еще более решительно, не прекращая свое вторжение. Это убеждает его, что у Запада нет воли противостоять его реваншистским амбициям.

Когда имеешь дело с таким лидером, как Путин, бывшим агентом КГБ и авторитарным руководителем с советских времен, нужно понимать его образ мышления. Нужно думать в терминах соотношения сил. Запад должен изменить соотношение сил так, чтобы Путин сам захотел обратиться к Западу для переговоров.

Как это сделать? Нужна стратегия поддержки Украины, состоящая из пяти элементов.

Во-первых, поддержать цели Украины относительно полного восстановления ее территорий. Если Украина решит это изменить, это ее выбор. Но мы должны поддержать нынешние цели Украины. Любой компромисс подрывает позиции Украины и усиливает Путина.

Во-вторых, предоставить Украине необходимое оружие без ограничений. Это включает системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и возможности для дальнобойных ударов без ограничений использования против законных целей на оккупированной части Украины и на территории России.

В-третьих, ввести настоящие экономические санкции, чтобы серьезно ударить по российской экономике, разрушить ее военный потенциал и ограничить ее устойчивость к поддержанию этой агрессии. Российская экономика выросла на 3% в прошлом году, что показывает слабость западных санкций. Мы должны вводить вторичные санкции против стран, которые покупают российские товары или поставляют технологии для российской военной машины.

В-четвертых, Запад должен активно взаимодействовать с российским народом и политической элитой через информационную кампанию. Россия слишком долго вмешивалась в наши дела посредством дезинформации, политического вмешательства и кибератак. Нам нужно использовать силу правды, чтобы дать российскому народу понять, что на самом деле происходит.

И, наконец, пятое — четкий путь для Украины к членству в НАТО. Это должен быть быстрый процесс, который быстро интегрирует Украину. Это самый эффективный способ показать Путину, что Украина не уязвима для его амбиций.

Если эту стратегию реализовать, Запад использует свои возможности для поддержки Украины, это изменит баланс сил и заставит Путина сесть за стол переговоров, отдавая Зеленскому преимущество в этих переговорах. Мы можем это сделать, но до сих пор не проявили политическую волю.

"Результат этой войны имеет огромное значение для всего мира"

— Какими будут долгосрочные последствия войны в Украине для европейской безопасности и мирового порядка?

— Это зависит от того, как закончится эта война. Если Россия одержит победу, это, вероятно, станет толчком к дальнейшей агрессии против Альянса и полностью подорвет доверие к НАТО. Это установит прецеденты, которые будут иметь глобальные последствия, демонстрируя, что страны могут незаконно добиваться своих амбиций силой. Это будет сигнализировать, что политическая воля и решимость трансатлантического сообщества и демократических стран бороться за свои интересы и ценности иссякли. Это установит чрезвычайно опасные прецеденты, в частности использование ядерного шантажа.

Это, вероятно, приведет к тому, что Китай поверит, что может эффективно использовать ядерный шантаж для своей агрессии. Иран может активизировать свои ядерные программы, другие страны могут захотеть получить ядерное оружие. Следовательно, исход этой войны имеет огромное значение как для Европы, так и для всего мира.

— Вы поддерживаете членство Украины в НАТО. Но США и Германия не поддерживают этот шаг. С приходом Трампа как далеко Украина отдалилась от приглашения в Альянс ?

— Что касается вступления Украины в НАТО, то позиция Трампа после его прихода может быть еще скептичнее, чем у Байдена, или даже против. Это может помешать вашей стране. Но есть возможность убедить Трампа изменить мнение, если подать это как отвечающее его интересам.

Если Трамп хочет избежать войн, в которые могут быть вовлечены Соединенные Штаты, особенно превращения конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии в глобальный конфликт, он должен обеспечить быструю и окончательную победу Украины. Это заставило бы Россию обороняться и, возможно, сделало бы ее больше сосредоточенной на собственных проблемах. Это станет сигналом для других гегемоний, которые Запад не может одолеть. То есть для Трампа важно сделать победу Украины приоритетом, чтобы избежать превращения региональных конфликтов в глобальную катастрофу.

Кроме того, если Трамп действительно хочет иметь убедительную политику национальной безопасности, основанную на мире через силу, уступки Путину в этой войне не являются правильным путем. Это будет восприниматься как признак слабости со стороны США и Трампа.

— Нуждается ли в НАТО реформирование?

— Альянсу нужны существенные реформы. Нужно больше тратить на оборону. Необходимо изменить свой подход и признать, что это не просто конфронтация с Россией, а фактически война с ней. Я удивлен, что Россия, явно ведущая войну против НАТО, не побуждала его к признанию этой войны. Поэтому требуются дополнительные изменения.

Хорошая новость состоит в том, что Альянс движется в этом направлении, но необходимо ускорить этот процесс.

— Можно ли уничтожить Россию как империю?

— Это интересный вопрос, поскольку по своей структуре Россия фактически империя. Так было в начале XIX века, так было перед Второй мировой войной. Советский Союз был империей, потому что российская столица и российский народ навязывали свою волю разным другим национальностям силой.

Поэтому я думаю, что понадобится много времени, прежде чем Россия сможет действительно избавиться от этого имперского характера и стать настоящей демократией. Ведь чтобы стать настоящей демократией, другие национальности должны добровольно захотеть жить под российским руководством.