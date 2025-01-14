Зеленский отреагировал на разговоры о сокращении специалистов в Воздушных Силах

Глава государства подтвердил заявление Генерального штаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский запретил перевод остродефицитных специалистов из Воздушных сил в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в вечернем обращении 14 января. Он подтвердил недавнее заявление Генерального штаба и Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины о том, что специалисты инженерно-авиационной службы, занимающиеся обслуживанием самолетов, не будут переводиться в пехотные подразделения.

То же самое касается специалистов, которые занимаются обеспечением не только авиации, но и противовоздушной обороны, мобильных огневых групп.

"Я поручил прояснить все обществу и не сокращать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", — заявил Зеленский.

Что предшествовало словам Зеленского

В конце 2024 года народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что часть военнослужащих из Воздушных сил переводят в пехотные подразделения. Временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, но в то же время заявил, что Безуглая пытается манипулировать обществом.

14 января 2025 года Генеральный штаб и Командование Воздушных сил ВСУ заявили, что не планируют заниматься переводом узкопрофильных остродефицитных специалистов из авиации в пехоту.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил перевод медиков в пехотные подразделения ВСУ.