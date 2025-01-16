"Апостол Украинской государственности" был далеко не святым: противоречивая история Николая Михновского

Он боролся за независимость Украины, объединяя политическую деятельность с экстравагантным образом жизни

Николай Михновский стал одним из лидеров украинского национально-освободительного движения в начале 20 века. Но прославился он, в том числе, и своими радикальными идеями в стремлении к самостоятельности Украины.

Михновский происходил из семьи священника, что позволило ему получить качественное образование. Он окончил классическую мужскую гимназию в Прилуках и юридический факультет Киевского университета Святого Владимира. После учебы работал в адвокатских конторах в Киеве и Харькове, активно приобщаясь к украинскому национальному движению.

В 1890-х годах Михновский стал одним из основателей Братства тарасовцев, что стремилось продвигать украинскую идею через культурно-просветительную деятельность. Однако он быстро понял, что этого недостаточно, и призвал к вооруженной борьбе против российского имперского режима.

Революционная украинская партия и "Самостоятельная Украина"

В 1900 году Михновский стал соорганизатором революционной украинской партии (РУП). Для этой партии он написал свое самое известное программное произведение "Самостоятельная Украина", которое стало манифестом украинского "самостоятельства". В нем он призвал к созданию независимого украинского государства, подчеркивая важность борьбы за национальные права.

Личная жизнь

Он никогда не был женат, и его личная жизнь оставалась достаточно закрытой. В молодости у Михновского был роман с женой его патрона-адвоката Алексея Фурмана. Эта история привела к значительным трудностям в его жизни: женщина на время оставила мужа, но вскоре вернулась к нему. Обстоятельства заставили Михновского бросить карьеру в Киеве и переехать в Харьков, что стало важным поворотом его жизни. В 1920-х Михновский жил на Кубани вместе с женщиной, но подробности этой истории остаются неизвестными.

Мария Ливицкая, супруга президента УНР в экзилии Андрея Ливицкого, оставила любопытное воспоминание о Михновском. Она описала его как "сибарита", который "любил радости жизни и пользовался ими вволю". Скульптор Михаил Гаврилко также вспоминал впечатления от посещения Михновского: "Как вошел в его гостиную, то решил, что попал в рай Магомета. Везде ковры, ковры… А по стенам голые женщины!" Эти свидетельства подчеркивают не только его эстетические предпочтения, но и определенную экстравагантность в образе жизни.

Идеи

Михновский пропагандировал идею сильной, образованной интеллигенции, которая должна бороться за права украинского народа. Он говорил о важности национальной идентичности в отношениях. В своих "десяти заповедях" для членов Украинской народной партии он подчеркивал необходимость не вступать в брак с чужаками, считая это угрозой для национального единства. Этот аспект его взглядов подчеркивает радикальное отношение к национальной идентичности и самостоятельности.

Друзья и единомышленники

У Михновского было несколько близких друзей и единомышленников, с которыми обсуждал свои политические идеи. Среди них были такие выдающиеся фигуры, как Евгений Чикаленко и Александр Русов. Однако его амбициозный характер часто приводил к конфликтам с коллегами, что усугубляло его отношения в политической среде.

Критика и споры

Несмотря на его вклад в развитие украинской идеи, Михновский также подвергся критике за слишком радикальные взгляды. Его обвиняли в ксенофобии и антисемитизме за некоторые высказывания и действия. Однако его политические взгляды остаются важными для понимания истории украинского национализма.

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