Красно-черный флаг придумали не в ОУН: откуда на самом деле взялись эти цвета

Этот флаг не только отражает борьбу прошлых поколений, но остается актуальным символом для современных украинцев

Красно-черный флаг – это один из самых значительных символов борьбы за независимость Украины. Его цвета олицетворяют дух национального освободительного движения и преданность делу свободы.

Хотя это знамя ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА) и Организацией украинских националистов (ОУН), его история насчитывает столетие и имеет глубокие корни в украинской культуре. Рассмотрим значение красного и черного цветов, их происхождение и символизм.

Происхождение цветов

Красный и черный цвет использовались как символ протеста в Европе, Латинской Америке и Африке еще с начала X века. Исторические упоминания о красно-черных флагах датируются 1890-ми годами, когда рабочий класс боролся за свои права под этими цветами в Италии и Мексике. В Украине красно-черный флаг появился еще раньше, чем его ассоциация с ОУН и УПА. Например, на картине Ильи Репина "Казаки пишут письмо турецкому султану" видны оба флага — сине-желтый и красно-черный.

Рыцари Железной Остроги

В начале XX века, в частности, в 1916 году, возникло рыцарство Железной Остроги на Львовщине. Эта организация использовала красно-черные флаги на своих одностроях. Поэт Роман Купчинский в своих произведениях объяснял значение этих цветов: красный символизировал радость и отвагу, а черный – постоянство и уважение.

Влияние ОУН

В 1920-30-х годах ОУН первоначально использовала сине-желтое знамя. Однако после раскола организации на фракции под руководством Андрея Мельника и Степана Бандеры, бандеровцы решили разработать новую символику. Красно-черный флаг был утвержден как организационное знамя ОУН в 1941 году. Это знамя стало символом борьбы за независимость Украины и национального освободительного движения.

Красно-черный флаг в УПА

Хотя УПА не имела отдельных флагов, красно-черный стяг часто использовался во время торжественных мероприятий. Он стал символом националистического движения и борьбы за независимость.

Красно-черный флаг – это не просто символ; это часть истории Украины, которая нуждается в сохранении и распространении. Его значение глубоко и многогранно, а страх, который он вызвал в Советском Союзе, свидетельствует о его важности в борьбе за свободу и независимость украинского народа.

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