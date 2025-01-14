Будет ли перевод из авиации в пехоту? Генштаб ВСУ озвучил окончательный ответ

Главком ВСУ запретил перевод между подразделениями ряд специалистов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поставил "точку" в вопросе перевода военнослужащих Воздушных сил в Сухопутные войска.

Об этом Генштаб сообщил в Facebook. Там заявили, что остродефицитные специалисты Воздушных сил ВСУ переводиться в пехотные подразделения Сухопутных войск ВСУ не будут.

При этом речь идет о специалистах инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые занимаются обслуживанием самолетов.

В Генштабе добавили, что в Воздушных силах ВСУ наращивают штатное количество технического и лётного персонала. В то же время отдельные категории личного состава подразделений не только из авиации, но также из других родов и видов Вооруженных сил, после предварительной подготовки в учебных центрах, проходят службу в других подразделениях ВСУ.

Также в Генштабе отметили, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и прошедших подготовку за границей на иностранных образцах вооружения и военной техники.

На сообщение Генштаба отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко — он задал ряд уточняющих вопросов военным на своей странице в Telegram.

UPD: в Командовании Воздушных сил ВСУ также подтвердили — переводить инженерно-авиационной службы в пехоту не будут.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил перевод медиков в пехотные подразделения ВСУ.