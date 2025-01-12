Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и сделал предложение Ким Чен Ыну (видео)

КНДР сможет вернуть своих пленных, но с условием

Украина предложила диктатору КНДР Ким Чен Ыну забрать своих пленных солдат. В обмен ему предлагают содействовать возвращению украинских пленных, которые находятся в России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, северокорейских пленных несомненно будет еще больше.

"Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще. И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР", — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина готова отправлять пленных солдат обратно в Северную Корею, если Ким Чен Ын поможет организовать их обмен на воинов, которые до сих пор находятся в российском плену.

В то же время он отметил, что те солдаты, которые не захотят возвращаться и согласятся помочь Украине распространять правду о войне, смогут получить такую возможность.

К своему сообщению Зеленский прикрепил видео допроса двух северокорейцев. Один из них смог рассказать, что не знал, где находится и выразил желание остаться в Украине.

Как сообщалось ранее, в субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ.