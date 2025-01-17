В феврале украинцам следует обновить отсрочку от мобилизации. Как это сделать

Юрист рассказал, какие документы нужно подготовить

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться до 7 февраля, однако их могут продлить. Согласно этому, некоторым украинцам придется обновлять свою отсрочку от призыва.

Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, как продлить отсрочку. По его словам, для обновления нужно подавать тот же пакет документов, что и при оформлении отсрочки .

Кому доступно онлайн продление отсрочки

Адвокат уточнил, что возможность продлить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+" пока доступна только трем категориям граждан:

студентам;

людям с инвалидностью;

многодетным родителям.

Этим гражданам не нужно посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), ведь они могут подать документы в онлайн-режиме.

Важно помнить, что отсрочка от мобилизации не оказывает бессрочного действия, поэтому ее необходимо постоянно возобновлять в указанные сроки.

Напоминаем, после издания нового указа Президента о продлении военного положения и общей мобилизации граждан, имеющий отсрочку, должен подать заявление о его продлении вместе с подтверждающими документами. Формы для такого заявления нет, поэтому его можно подать в произвольной форме. Важно указать, что речь идет о продлении ранее предоставленной отсрочки.

Юристы советуют подавать документы раньше времени, чтобы избежать риска призыва во время ожидания решения комиссии ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин должен быть готов к мобилизации в 2025 году. Граждане, не имеющие отсрочки от мобилизации, рано или поздно будут мобилизованы.