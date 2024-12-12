Сотрудник ТЦК погорел на взятке и получил наказание

Обвиняемый свою вину признал

Сотрудник ТЦК в Калуше был пойман на взятке и он пошел под суд. На днях мужчина услышал приговор — его наказали штрафом в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Калушского горрайонного суда. В судебном заседании обвиняемый вину полностью признал.

Согласно материалам дела, 57-летний житель Калуша, который является сотрудником местного ТЦК, "попался" на получении взятки. Мужчина получил неправомерную выгоду для себя, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

"Сотрудник районного ТЦК и СП, с целью незаконного личного обогащения в мае 2024 года получил от другого лица сумму в размере 2000 гривен, а уже в июле — 400 долларов США за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства — начальника районного ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Как оказалось, мужчина "способствовал" своему другу в выдаче военно-учетных документов для идентификации в системе "Оберег".

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85000 гривень.

Напомним, руководство ТЦК на Прикарпатье погорело на взятках. Заместителя руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) поймали на взятке. Также были разоблачены на такой же схеме еще два сотрудника районного военкомата.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что задержанный за схему уклонения от мобилизации руководитель Бучанского ТЦК получил новое подозрение. На сей раз речь идет о незаконном обогащении.