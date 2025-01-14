Волчью стаю невозможно победить: что означает шеврон "Волков Да Винчи"

"Волки Да Винчи" заслуживают свои шевроны в бою

Шевроны на военной форме украинских защитников имеют особое значение и долгую историю. Каждый такой знак рассказывает о боевом пути подразделения, его традициях и ценностях.

Новые нарукавные знаки появились в Вооруженных Силах Украины еще в 2014 году, когда началась российская агрессия. "Телеграф" решил рассказать, что означает символика 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

Шеврон "Волков Да Винчи" возник в 2014 году почти одновременно с появлением самого подразделения, которое тогда было ротой добровольцев — Первой отдельной штурмовой ротой.

В его основе – три волка. Волк — тотемное животное, которое является оберегом и символом батальона. Это воинственное животное, имеющее глубокие корни в украинской мифологии. Когда волки собираются в стаю, ее уже невозможно победить.

Этот символ живет в названии, шевронах, боевом и погребальном знаменах батальона. Он подчеркивает как воинственное начало подразделения, так и его отношение к украинской боевой традиции.

Сами "Волки Да Винчи" говорят, что уникальность и бесценность каждого боевого шеврона состоит в том, что его выдает лично командир собратьев после боевого крещения. Шеврон нельзя получить просто так. Он требует испытания в бою.

Двузуб Святослава с тремя волками был воплощением идеи первого командира подразделения Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи. После его гибели шеврон не потерял свою символическую роль: хотя в другом составе, волчья стая продолжает прокладывать свой путь.

"Волки Да Винчи" гордятся своими боевыми шевронами, которые они заслужили личным мужеством и службой во благо нации, пройдя через испытание кровью бок о бок с собратьями.

108-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" — батальон Вооруженных сил Украины, входящий в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Командиром батальона является капитан Сергей Филимонов.

Подразделение образовано на основе "Волков Да Винчи", вышедших в феврале 2024 года из состава 1-го отдельного штурмового батальона 67 ОМБр.

Первый командир батальона Дмитрий Коцюбайло в 2021 году получил звание Героя Украины, став первым добровольцем, которому присвоено это звание прижизненно. В марте 2023 года он погиб в битве за Бахмут.

Ранее мы рассказали, что означает шеврон легендарной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", на котором изображены черный ворон и дубовые листья.