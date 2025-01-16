Открылась 22 года назад и быстро завоевала популярность: как выглядела и где была первая "Пузата хата" в Украине

Акцент в ресторане сделан на украинской кухне

Украинская сеть ресторанов "Пузата хата" насчитывает более 40 заведений по всей стране и не уступает по популярности даже McDonald's. Клиентам предлагают широкий выбор блюд украинской домашней кухни по доступным ценам.

"Телеграф" решил выяснить, в каком украинском городе и когда открыли первый ресторан "Пузатой хаты". В сети показали, как выглядело заведений.

Как выглядел первый ресторан "Пузатой хаты" в Украине

Сеть заведений быстрого питания "Пузата Хата" появилась в Украине в 2003 году. Первый ресторан открыл свои двери 16 октября того же года в Киеве по адресу: улица Бассейная, 1/2 (на Бессарабке в центре столицы).

Первый ресторан "Пузатой хаты" в Киеве

"Пузата хата" быстро завоевала популярность среди жителей и гостей города, ведь предлагает большой выбор домашних блюд, которые готовятся по странным и тщательно отобранным рецептам.

"Пузата хата" предалагает блюда украинской и европейской кухни

За 20 лет интерьер заведений обновился, стал более современным, меню также периодически меняют и добавляют в него новые блюда как украинской, так и европейской кухни. Рестораны "Пузатой хаты" имеют просторные залы, гости сами берут подносы, подходят к линии раздаче и заказывают блюда из указанного меню. Расчет проводится на кассе.

Как выглядит "Пузата хата" на Бессарабке

"Пузата хата" обновляет меню и интерьер

По состоянию на 2024 год сеть украинских ресторанов домашней кухни "Пузата хата" насчитывает 42 заведения по Украине, в частности в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Одессе и Луцке.

Сеть рестоарнов "Пузата хата" насчитывает 42 заведения в Украине

"Телеграф" писал ранее, как выглядел первый киевский супермаркет. Мы узнали, чем он удивлял покупателей.