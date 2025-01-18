Катастрофически не хватает одной вещи: ресторатор назвал главную проблему отрасли в Украине

Многие сотрудники были мобилизированы, а сотрудницы не вернулись из-за границы

С началом российского вторжения в Украину в ресторанном бизнесе ощущается сильная нехватка кадров. При том не хватает как мужчин, так и женщин.

Об этом рассказал один из самых известных украинских рестораторов Дмитрий Борисов в интервью "Телеграф": "Украинская кухня не будет успешной за рубежом": Дмитрий Борисов об отходе от GastroFamily, новых планах и кадровом кризисе в Украине

По его словам, в период начала полномасштабной войны в ресторанной сфере было где-то "50 на 50" мужчин и женщин, однако из-за массового выезда женщин с детьми за границу возникла проблема с многими вакансиями. В первую очередь это затронуло официантов и работников в зале. К настоящему времени возникла проблема с мужчинами, работающими на кухне.

"Это физически тяжелая работа, поэтому ее часто выполняют именно мужчины, а также бармены. Нужно быть на ногах долго, работать много, поэтому это в основном мужские профессии. Сейчас возникли проблемы из-за того, что многие мужчины мобилизованы, а также из-за общего дефицита кадров мужского пола", — добавил он.

Борисов добавил, что многие из женщин не вернулись в Украину, что еще более усложняет ситуацию.

"Кадров катастрофически не хватает. Кадровый кризис – это самая большая проблема, которую мы сейчас испытываем", — добавил ресторатор.

Стоит отметить, что по данным Work.ua сейчас в Киеве открыто более 37 тысяч вакансий, з которых 1,7 тысячи в отельно-ресторанном бизнесе. То есть, это почти 2% от всех вакансий по городу.

Напомним, ранее Борисов объяснял, почему украинцы продолжают посещать рестораны даже несмотря на то, что доходы продолжают падать.