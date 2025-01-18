Катастрофічно не вистачає однієї речі: ресторатор назвав головну проблему галузі України

Багато співробітників було мобілізовано, а співробітниці не повернулися з-за кордону

З початком російського вторгнення в Україну в ресторанному бізнесі відчувається сильний брак кадрів. При цьому не вистачає як чоловіків, так і жінок.

Про це розповів один із найвідоміших українських рестораторів Дмитро Борисов в інтерв’ю "Телеграф":"Українська кухня не буде успішною за кордоном": Дмитро Борисов про відхід від GastroFamily, нові плани та кадрову кризу в Україні

За його словами, у період початку повномасштабної війни у ресторанній сфері було десь "50 на 50" чоловіків та жінок, проте через масовий виїзд жінок з дітьми за кордон виникла проблема з багатьма вакансіями. Насамперед це торкнулося офіціантів та працівників у залі. Пізніше цей час виникла проблема з чоловіками, які працюють на кухні.

"Це фізично важка робота, тому її часто виконують саме чоловіки, а також бармени. Потрібно бути на ногах довго, працювати багато, тому це переважно чоловічі професії. Зараз виникли проблеми через те, що багато чоловіків мобілізовані, а також через загальний дефіцит кадрів чоловічої статі", — додав він.

Борисов додав, що багато жінок не повернулися в Україну, що ще більше ускладнює ситуацію.

"Кадрів катастрофічно не вистачає. Кадрова криза — це найбільша проблема, яку ми зараз маємо", — додав ресторатор.

Варто зазначити, що за даними Work.ua зараз у Києві відкрито понад 37 тисяч вакансій, з яких 1,7 тисячі в готельно-ресторанному бізнесі. Це майже 2% від усіх вакансій по місту.

Нагадаємо, раніше Борисов пояснював, чому українці продовжують відвідувати ресторани, навіть незважаючи на те, що доходи продовжують падати.