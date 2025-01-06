Кота за 200 тысяч продают в Киеве: что в нем особенного (видео)

Элитный кот может быть очень недешевым

В Киеве продают очень милых домашних животных стоимостью в более, чем 200 тысяч гривен. Речь идет о британском короткошерстном золотистом шиншилловом коте, и уже с названия породы можно понять, что речь идет об элитном питомце.

Внимание на это обратил telegram-канал "Киев Инфо". Согласно его информации, взрослого самца можно приобрести за 5000 долларов, а котят за 2000 долларов.

Оригинальное видео было обнародовано в Instagram специалиста по разведению домашних животных the_royal_pet_, но там цена указана не была.

Как известно, коты этой породы известны спокойным характером, крупными размерами и густой мягкой шерстью. Они также получили неофициальное название "медведи" из-за схожести с плюшевыми мишками.

Высокая стоимость обусловлена редкостью цвета шерсти, для получения которого необходимо тщательно подбирать пару. Кроме того стоимости может добавить история участия в международных шоу или "знатная родословная".

Усредненная стоимость котов этой породы составляет:

Пэт-класс (питомец): от 500 до 1500 долларов;

Брид-класс (для разведения): 1500–3000 долларов;

Шоу-класс (элита): 3000–7000 долларов.

Котята обычно обходятся дешевле, поскольку владельцам также придется вложиться в дрессировку, в то время как взрослое животное обычно уже прошло обучение. Однако 2000 тысячи долларов за котенка это верхняя черта стоимости.

То есть, в этом случае речь идет не о простых питомцах, а о котах для участия в выставках или конкурсах.

Как сообщалось ранее, в Украине в качестве домашнего питомца люди заводят не только котиков и собачек, но и более экзотических животных. Например, в Киеве видели ручную выдру.